Гастроэнтеролог назвала ошибку в приготовлении холодца, ведущую к отравлению

Заливные блюда, в том числе холодец, необходимо быстро остужать. В противном случае, угощение может стать источником инфекций, об этом предупредила в беседе с «РИАМО» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
— Особого внимания требуют заливные блюда, рыба и холодец.
Такие продукты необходимо быстро охлаждать. Если же оставить их остывать при комнатной температуре, в студенистой массе долго сохраняется благоприятная среда для размножения бактерий, что повышает риск отравления, — заявила медик.
Она напомнила, что также важно тщательно и долго проваривать мясо или рыбу для заливного, чтобы сделать блюдо безопасным.
Ранее 360.ru сообщил, что главное преимущество холодца — высокое содержание коллагена. Этот белок является основой для соединительных тканей организма и необходим для здоровья суставов, связок и кожи.
По данным Life.ru, при приготовлении холодца следует помнить, что его вкус определяется свежестью продуктов. Поэтому приобретать мясо следует перед приготовлением.