В Германии предложили создать фонд борьбы с одиночеством

По его словам, одиночество стало явлением, которое передается из поколения в поколение, оно затрагивает не только пожилых людей. Он добавил, что финансирование фонда могли бы покрыть за счет денег ЕС, остатков средств в федеральном бюджете или перераспределения средств в рамках отдельных бюджетов.