В Германии предложили создать фонд борьбы с одиночеством

Руководитель ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер предложил создать фонд борьбы с одиночеством объемом в 500 миллионов евро.
Как заявил Андре Бергхеггер, кроме существенного увеличения финансирования муниципалитетов также необходима сильная федеральная и земельная программа борьбы с одиночеством. Он предложил создать фонд, который должен быть обеспечен 500 миллионами евро на законодательный период.
«Муниципалитеты — это места, где одиночество впервые становится заметным, и в то же время именно там с ним можно наиболее эффективно бороться», — заявил Андре Бергхеггер медиагруппе Funke.
По его словам, одиночество стало явлением, которое передается из поколения в поколение, оно затрагивает не только пожилых людей. Он добавил, что финансирование фонда могли бы покрыть за счет денег ЕС, остатков средств в федеральном бюджете или перераспределения средств в рамках отдельных бюджетов.