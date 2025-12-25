Ричмонд
В Германии предложили создать фонд борьбы с одиночеством

В Германии заявили, что бороться с одиночеством эффективнее всего в муниципалитетах.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер предложил создать фонд борьбы с одиночеством объемом в 500 миллионов евро.

Как заявил Андре Бергхеггер, кроме существенного увеличения финансирования муниципалитетов также необходима сильная федеральная и земельная программа борьбы с одиночеством. Он предложил создать фонд, который должен быть обеспечен 500 миллионами евро на законодательный период.

«Муниципалитеты — это места, где одиночество впервые становится заметным, и в то же время именно там с ним можно наиболее эффективно бороться», — заявил Андре Бергхеггер медиагруппе Funke.

По его словам, одиночество стало явлением, которое передается из поколения в поколение, оно затрагивает не только пожилых людей. Он добавил, что финансирование фонда могли бы покрыть за счет денег ЕС, остатков средств в федеральном бюджете или перераспределения средств в рамках отдельных бюджетов.