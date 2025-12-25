Путин заявил о заинтересованности США в майнинге на Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва обсуждает с Вашингтоном совместное управление Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) без участия представителей Украины. По его словам, США заинтересованы в организации майнинга на объекте. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.
Во время встречи с представителями бизнеса глава государства рассказал, что по инициативе США стороны рассматривают поставки электроэнергии на Украину. При этом, по словам Путина, украинские специалисты продолжают работать на станции, но с российскими паспортами, передает газета.
18 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что армия страны смогла полностью обеспечить безопасность ЗАЭС. Он пояснил, что группировка войск «Днепр» оттеснила украинские войска из семи населенных пунктов, вышла к Орехову в Запорожской области и теперь обороняет объект.
11 декабря руководитель МАГАТЭ Рафаель Гросси заявил, что организация не может назвать ответственных за атаки на станцию из-за невозможности независимой оценки. Он отметил, что агентство смогло бы сделать собственные выводы о характере ударов по объекту, если бы у экспертов и инспекторов была возможность проводить полностью независимые оценки, брать и анализировать пробы среды, изучать фрагменты и другие материалы.