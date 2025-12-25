Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Джон Робертсон

Шотландский футболист Джон Робертсон, дважды выигрывавший Кубок европейских чемпионов в составе «Ноттингем Форест», скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Причину смерти не уточнили.

Источник: Life.ru

Робертсон играл за «Ноттингем Форрест» с 1970 по 1983 год и с 1985 по 1986 год. В 1979 и 1980 годах он помог команде завоевать главный европейский трофей — единственные в истории клуба победы в этом турнире. Также он выиграл с «Ноттингемом» чемпионат Англии, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА.

После завершения карьеры он работал помощником тренера в «Уикоме», «Норвиче», «Лестере», «Астон Вилле» и шотландском «Селтике».

Ранее Life.ru писал о трагедии в бурундийском футболе, где игрок «Гепье дю Лак» Игиранеза Айме Герик погиб прямо на поле. Он задохнулся, проглотив монету, которую держал во рту, и скончался по дороге в больницу.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.