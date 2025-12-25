Умер двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Джон Робертсон

Робертсон играл за «Ноттингем Форрест» с 1970 по 1983 год и с 1985 по 1986 год. В 1979 и 1980 годах он помог команде завоевать главный европейский трофей — единственные в истории клуба победы в этом турнире. Также он выиграл с «Ноттингемом» чемпионат Англии, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА.