Космонавта Федяева допустили к полёту на МКС на американском корабле

Медицинская комиссия допустила космонавта Андрея Федяева к полёту на американском космическом корабле Crew Dragon и участию в миссии на Международной космической станции (МКС), об этом сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
Согласно заключению Главной медицинской комиссии, российский космонавт Андрей Федяев, который будет частью экипажа USCV SpaceX Crew-12, признан годным к выполнению космического полёта в рамках соглашения о перекрёстных полётах.
В состав медкомиссии вошли специалисты из Центра подготовки космонавтов, Института медико-биологических проблем РАН, Федерального медико-биологического агентства России, а также представители Минобороны и Минздрава России.
Кроме того, комиссия подтвердила годность другого космонавта «Роскосмоса» Сергея Тетерятникова к подготовке к космическому полёту в составе экипажа.
Напомним, что старт космического корабля Crew Dragon запланирован не ранее середины февраля 2026 года.