В Ненецком АО нашли древнейшие петроглифы

Автором находки стал российско-молдавский исследователь Игорь Бондарь. Работа проводилась в рамках комплексной экспедиции «Арктического плавучего университета», организованной при поддержке Русского географического общества. «Найденной наскальной живописью заинтересовались и другие ученые, поскольку она способна перевернуть представление об истории нашего края. Ненецкая земля хранит в себе еще множество тайн. Пожалуй, именно эта загадочность привлекает сюда исследователей со всего мира. Ведь НАО — это место, где наука встречается с уникальной культурой коренных народов, а будущее — с древней историей», — отметила Гехт.