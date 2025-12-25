В Ненецком АО нашли древнейшие петроглифы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Уникальное открытие в археологии сделано на острове Вайгач в Ненецком автономном округе (НАО). Международная исследовательская группа в ходе экспедиции обнаружила наскальные изображения, которые признаны самыми северными памятниками наскального искусства в европейской части России, сообщила глава Ненецкого АО Ирина Гехт в своем Telegram-канале.
«На нашем острове Вайгач, который ненцы считают священным местом, обнаружены древние наскальные изображения — петроглифы. На данный момент это самые северные изображения в европейской части России. Раньше таковыми считались петроглифы на Чукотке», — отметила Гехт.
Древние рисунки, выявленные на мысе Раздельный, включают в себя четко различимые изображения оленей и лодок. По предварительной оценке специалистов, данные петроглифы демонстрируют стилистическое сходство с памятниками наскального искусства Скандинавии эпохи бронзы. «Это может говорить о том, что когда-то Вайгач был центром пересечения древних морских цивилизаций и культур евразийского Севера», — сказала Гехт.
Автором находки стал российско-молдавский исследователь Игорь Бондарь. Работа проводилась в рамках комплексной экспедиции «Арктического плавучего университета», организованной при поддержке Русского географического общества. «Найденной наскальной живописью заинтересовались и другие ученые, поскольку она способна перевернуть представление об истории нашего края. Ненецкая земля хранит в себе еще множество тайн. Пожалуй, именно эта загадочность привлекает сюда исследователей со всего мира. Ведь НАО — это место, где наука встречается с уникальной культурой коренных народов, а будущее — с древней историей», — отметила Гехт.