Дизайнер рассказала, как визуально увеличить помещение

Дизайнер Головлева: рулонные шторы и зеркала визуально увеличат помещение.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы сделать небольшое пространство уютным и визуально расширить его, необходимо избавиться от тяжелого текстиля. Например, вместо плотных штор можно установить рулонные, такой совет озвучила в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по дизайну интерьеров Мария Головлева.

— Плотные портьеры и занавески часто остаются закрытыми или открываются не полностью, из-за чего пространство визуально становится меньше. Более компактные римские и рулонные шторы освобождают оконное пространство, — считает специалист.

По ее словам, зеркала отражают и распределяют освещение по комнате, также делая ее визуально больше. Размещать зеркала следует напротив источников освещения.

Ранее 360.ru рассказал, что фотообои с пейзажами, водопадами или животными — признак устаревшего интерьера. Такие изображения давно вышли из моды и часто выполнены из дешевых материалов, что визуально утяжеляет пространство.