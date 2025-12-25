Онищенко заявил, что в России детей рожают раньше, чем в Европе, но есть нюанс: «Нам от этого не легче»

Средний возраст рождения первого ребенка в России составляет около 31 года, сообщил ТАСС Геннадий Онищенко, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования. И пусть этот результат лучше, чем у наших западных оппонентов, все же поводов для радости особо тут нет.
«У нас средний возраст рождения первого ребенка где-то 31 год. Мы себя утешаем: в Европе, вообще, 32−34. Но нам от этого не легче, мы должны жить своим умом», — говорит академик.
Онищенко также подчеркнул, что государственные и региональные власти активно работают над увеличением числа многодетных семей. По его словам, лидерами по рождаемости в стране являются Дагестан, Ингушетия и Москва. В целом же по России тенденция пока неутешительная, и повышать рождаемость нужно кратными темпами.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин призвал увеличивать поддержку семей с детьми всеми способами, чтобы способствовать повышению рождаемости.