Онищенко заявил, что в России детей рожают раньше, чем в Европе, но есть нюанс: «Нам от этого не легче»

Онищенко также подчеркнул, что государственные и региональные власти активно работают над увеличением числа многодетных семей. По его словам, лидерами по рождаемости в стране являются Дагестан, Ингушетия и Москва. В целом же по России тенденция пока неутешительная, и повышать рождаемость нужно кратными темпами.