Новогодняя атмосфера и сказочные герои в ярких спектаклях: праздничные локации Минска в объективе фотографа БЕЛТА

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дни школьных каникул, а также в предпраздничную неделю, различные площадки Минска предлагают множество развлечений для создания новогоднего настроения не только у детей, но и взрослых.
Так, с 25 декабря по 4 января в 17.30 и в 20.00 юные зрители и их родители смогут увидеть красочный спектакль «Секреты новогоднего настроения» на сцене, расположенной на площади Свободы в Верхнем городе Минска.
Как рассказали организаторы, представление в этом году будет необычным, не таким, как каждый год. Подготовлена проекция на концертный зал «Верхний город», в постановке задействовано большое количество артистов, а полное погружение в сказочную атмосферу создадут экраны. Программа обещает быть яркой и запоминающейся.
С 25 декабря по 7 января ежедневно в 19.00 на площадке возле Дворца спорта можно будет посмотреть представление «Тайна новогодней открытки». Каждый день анимационно-концертная программа привлекает множество минчан и гостей столицы.
Здесь же с 20 декабря по 11 января работает рождественская ярмарка «Калядны кiрмаш». Традиционно ярмарка радует разнообразием угощений. Здесь можно найти классическую вареную кукурузу, шашлык, солянку, а также более необычные блюда, например трдельники или армянскую фручеллу. Всего на ярмарке работает более 20 павильонов с самой разнообразной кухней. Ну и, конечно, какая ярмарка без мини-городка ремесленников? Здесь найдется подарок на любой вкус. А еще можно приобрести символ наступающего года — лошадку ручной работы и пушистую, ароматную елочку на специальном елочном базаре.
Еще одной точкой праздничного маршрута станет дворик в Раковском предместье (ул. Раковская, 25), где с 25 декабря по 4 января каждый день будут показывать красочную праздничную постановку «Новогодние истории Раковского дворика» с 18.00 до 19.30.-0-
Фото Виталия Пивоварчика.