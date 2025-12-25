Новогодняя атмосфера и сказочные герои в ярких спектаклях: праздничные локации Минска в объективе фотографа БЕЛТА

Здесь же с 20 декабря по 11 января работает рождественская ярмарка «Калядны кiрмаш». Традиционно ярмарка радует разнообразием угощений. Здесь можно найти классическую вареную кукурузу, шашлык, солянку, а также более необычные блюда, например трдельники или армянскую фручеллу. Всего на ярмарке работает более 20 павильонов с самой разнообразной кухней. Ну и, конечно, какая ярмарка без мини-городка ремесленников? Здесь найдется подарок на любой вкус. А еще можно приобрести символ наступающего года — лошадку ручной работы и пушистую, ароматную елочку на специальном елочном базаре.