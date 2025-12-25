СМИ: Причиной смерти Веры Алентовой стал оторвавшийся тромб

Народная артистка России Вера Алентова скончалась из-за оторвавшегося тромба. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в экстренных службах.
— У Алентовой была тромбоэмболия, — говорится в материале.
По данным журналистов, у Алентовой не было инфаркта миокарда. При этом пока неизвестно, какую именно артерию закупорил тромб, передает телеканал.
О смерти Веры Алентовой стало известно 25 декабря. Об этом сообщили в Театре имени Пушкина. По данным журналистов, она скончалась в реанимации Городской клинической больницы № 1. Позднее в театре сообщили, что прощание с актрисой пройдет в театре 29 декабря. Представители учреждения, на сцене которого Алентова играла на протяжении 60 лет, назвали ее смерть большим горем.
Согласно информации журналистов, артистка оставила своим наследникам квартиру на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве стоимостью около 120 миллионов рублей и загородный дом, расположенный вблизи села Игнатово. Часть этой недвижимости принадлежит дочери актрисы Юлии Меньшовой.