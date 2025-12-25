СМИ: Причиной смерти Веры Алентовой стал оторвавшийся тромб

О смерти Веры Алентовой стало известно 25 декабря. Об этом сообщили в Театре имени Пушкина. По данным журналистов, она скончалась в реанимации Городской клинической больницы № 1. Позднее в театре сообщили, что прощание с актрисой пройдет в театре 29 декабря. Представители учреждения, на сцене которого Алентова играла на протяжении 60 лет, назвали ее смерть большим горем.