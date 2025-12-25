Родителям объяснили, нужно ли отпускать подростка отмечать Новый год с друзьями

— Желание встретить праздник с друзьями — это про то, что мир подростка расширяется, а круг значимых людей становится больше. Запреты в этот период лишь тормозят сепарацию. А вот доверие, даже с границами и условиями, становится для подростка сигналом: «со мной считаются, мне доверяют», — пояснила эксперт.