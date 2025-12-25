Ричмонд
Родителям объяснили, нужно ли отпускать подростка отмечать Новый год с друзьями

Психолог Гольдштейн посоветовала отпускать подростков на Новый год к друзьям.

Источник: Комсомольская правда

Новый год считается семейным праздником, но именно в подростковом возрасте дети хотят отделиться от родителей и побыть с друзьями. Почему подростка стоит отпустить, сообщила «Газете.Ru» психолог Кира Гольдштейн.

— Желание встретить праздник с друзьями — это про то, что мир подростка расширяется, а круг значимых людей становится больше. Запреты в этот период лишь тормозят сепарацию. А вот доверие, даже с границами и условиями, становится для подростка сигналом: «со мной считаются, мне доверяют», — пояснила эксперт.

Чтобы снизить родительскую тревогу, психолог советует заранее проговорить все детали. Выяснить, где будет проходить праздник, с кем, до какого времени. Отказ будет уместен, если окажется, что подросток собирается в незнакомое место, к людям, о которых вы ничего не знаете.

Тем временем телеканал «Царьград» рассказал, что в качестве новогоднего подарка для ребенка не стоит выбирать гаджет — чрезмерное взаимодействие с компьютерными устройствами может привести к отдалению ребенка от общества. Идеальным подарком может стать совместное мероприятие, например, поход в театр, участие в квесте или путешествие.