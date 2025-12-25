ЦСКА в овертайме победил «Торпедо», прервав серию из трёх поражений в КХЛ

В основное время в составе гостей отличились Виталий Абрамов (10-я минута) и Денис Гурьянов (18), у хозяев шайбами отметились Владимир Ткачёв (48) и Егор Соколов (60). Победный бросок на 61-й минуте нанёс Иван Дроздов.
ЦСКА прервал серию из трёх поражений. Московский клуб набрал 43 очка в 40 играх и располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» занимает пятую строчку на Западе, имея в активе 50 очков после 38 игр.
В других матчах дня «Салават Юлаев» в Уфе победил хабаровский «Амур» (4:2), «Барыс» в Астане уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» (1:4), челябинский «Трактор» в Тольятти разгромил местную «Ладу» (6:1), а череповецкая «Северсталь» в овертайме дома победила «Сочи» (4:3 ОТ).
Ранее Life.ru писал, что Никита Кучеров и Коннор Макдэвид стали лидерами рейтинга лучших ассистентов НХЛ 2025 года. Оба хоккеиста сделали по 79 голевых пасов.
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.