ЦСКА в овертайме победил «Торпедо», прервав серию из трёх поражений в КХЛ

ЦСКА прервал серию из трёх поражений. Московский клуб набрал 43 очка в 40 играх и располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» занимает пятую строчку на Западе, имея в активе 50 очков после 38 игр.