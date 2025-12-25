Ричмонд
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки

40% опрошенных россиян готовы потратить на подарки до 5 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Россияне активно приобретают подарки для близких и родных к Новому году, при этом, большинство готовы потратить на презенты не более 5 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики в ходе опроса, результаты которого опубликовала «Газета.Ru».

— Наиболее популярный бюджет на все новогодние подарки — до 5 тысяч рублей: такой вариант выбрали 39,8% участников опроса. Сумму от 5 тысяч до 10 тысяч рублей готовы потратить 22,37% респондентов, — говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что чаще всего россияне собираются радовать только самых близких — супругов, детей и родителей. А самым популярным вариантом подарков оказались практичные вещи: одежда и товары для дома.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что у россиян есть и вполне четкий список того, что под елкой видеть не хочется. Бесспорный лидер антирейтинга — новогодние сувениры: 74 процента респондентов не хотят получать магнитики и символические безделушки.