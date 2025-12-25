«Просто зажал меня»: в ХМАО транспортники прокомментировали инцидент с возмущенной пассажиркой

Ранее в соцсетях пассажирка рассказала, что на остановке «Ледовый дворец» начала выходить из автобуса, но водитель якобы не убедился, что она освободила проем, и захлопнул двери, зажав ее. Она потребовала привлечь сотрудника к ответственности за невнимательность.