«Просто зажал меня»: в ХМАО транспортники прокомментировали инцидент с возмущенной пассажиркой

В Нижневартовске (ХМАО) объяснили инцидент с пассажиркой, которая пожаловалась на то, что водитель якобы зажал ее дверью автобуса на остановке «Ледовый дворец». Разбор ситуации, а также видео с камеры салона опубликовал telegram-канал перевозчика «Домтрансавто».

Транспортники объяснили инцидент с резким движением дверей в автобусе.

«В автобусах модели ЛИАЗ используется кнопочное управление дверьми с возвратной клавишей: одно нажатие инициирует цикл “открытие-закрытие”. В морозную погоду механизм двери сработал с задержкой из-за обледенения. Водитель, не увидев немедленного открытия после первого нажатия, нажал повторно, тем самым отправив команду на закрытие. Когда дверь начала закрываться, третьим нажатием он скорректировал действие, окончательно открыв ее», — уточнили в компании «Домтрансавто».

На соответствующей видеозаписи заметно, что женщина в момент начала закрытия двери находилась у проема. Однако физического зажатия не произошло.

Ранее в соцсетях пассажирка рассказала, что на остановке «Ледовый дворец» начала выходить из автобуса, но водитель якобы не убедился, что она освободила проем, и захлопнул двери, зажав ее. Она потребовала привлечь сотрудника к ответственности за невнимательность.

Как сообщало URA.RU, ранее в Нижневартовске водитель автобуса, проехавший на красный сигнал светофора, получил штраф от ГИБДД. Видео, на котором запечатлено нарушение правил дорожного движения, появилось в соцсетях.