Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США магазин бесплатно отдал продукты покупателям из-за поломки касс

Сбой кассовых аппаратов в супермаркете сети H-E-B произошел время сезона праздников.

Источник: Аргументы и факты

Руководство магазина американской сети супермаркетов H-E-B в Техасе бесплатно решило отдать покупателям товары после того, как сломались кассовые аппараты.

«Во время сезона праздников, когда наши кассовые аппараты временно вышли из строя, мы отдали бесплатно продукты всем, у кого были полные тележки», — сообщили в компании журналу People.

Местные жители опубликовали в соцсетях видео, на которых показаны несколько очередей покупателей у касс в супермаркете H-E-B. Сотрудница магазина вышла к людям и сообщила, что компьютеры «вышли из строя». После этого она объявила, что покупатели могут забрать все товары из своих тележек бесплатно. Сообщается, что инцидент произел в торговой точке города Берлесон.

Ранее президент США Дональд Трамп провел беседу у камина, отвечая на звонки детей, желавших получить рождественские подарки. Он пообещал им, что в США появится действительно «хороший» Санта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше