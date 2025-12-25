В США магазин бесплатно отдал продукты покупателям из-за поломки касс

Руководство магазина американской сети супермаркетов H-E-B в Техасе бесплатно решило отдать покупателям товары после того, как сломались кассовые аппараты.
«Во время сезона праздников, когда наши кассовые аппараты временно вышли из строя, мы отдали бесплатно продукты всем, у кого были полные тележки», — сообщили в компании журналу People.
Местные жители опубликовали в соцсетях видео, на которых показаны несколько очередей покупателей у касс в супермаркете H-E-B. Сотрудница магазина вышла к людям и сообщила, что компьютеры «вышли из строя». После этого она объявила, что покупатели могут забрать все товары из своих тележек бесплатно. Сообщается, что инцидент произел в торговой точке города Берлесон.
