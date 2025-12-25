Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог ответила, как сохранить стройность во время праздничных застолий

Даже небольшие дозы алкоголя усиливают аппетит и замедляют процессы жиросжигания.

Источник: Комсомольская правда

Впереди длинные выходные с застольями и вечеринками. Как есть угощения и при этом не набрать лишних килограммов, рассказала в беседе с «РИАМО» врач-диетолог Марьяна Джутова.

— Контроль порций играет решающую роль. Оптимальный объем салата за один прием — 150−200 граммов, сладостей — не более 30−50 граммов в день. Мандарины, несмотря на пользу, также стоит ограничить 2−3 штуками в сутки, — посоветовала специалист.

Доктор отметила, что даже небольшие дозы алкоголя усиливают аппетит и замедляют процессы жиросжигания, поэтому, следует ограничивать себя в спиртном.

Кстати, тем, кто не может представить праздник без салатов, рекомендуется заменить докторскую колбасу на куриную грудку, а куриные яйца — на перепелиные, сообщил телеканал «Царьград».

Однако, стоит помнить, что дефицит нутриентов может ухудшить общее самочувствие, вызвать усталость и снижение настроения. Вместо жестких диет рекомендуется снизить калорийность рациона, сохранив баланс белков, жиров и углеводов, увеличить потребление клетчатки и воды, передает 360.ru.