Диетолог ответила, как сохранить стройность во время праздничных застолий

Впереди длинные выходные с застольями и вечеринками. Как есть угощения и при этом не набрать лишних килограммов, рассказала в беседе с «РИАМО» врач-диетолог Марьяна Джутова.
— Контроль порций играет решающую роль. Оптимальный объем салата за один прием — 150−200 граммов, сладостей — не более 30−50 граммов в день. Мандарины, несмотря на пользу, также стоит ограничить 2−3 штуками в сутки, — посоветовала специалист.
Доктор отметила, что даже небольшие дозы алкоголя усиливают аппетит и замедляют процессы жиросжигания, поэтому, следует ограничивать себя в спиртном.
Кстати, тем, кто не может представить праздник без салатов, рекомендуется заменить докторскую колбасу на куриную грудку, а куриные яйца — на перепелиные, сообщил телеканал «Царьград».
Однако, стоит помнить, что дефицит нутриентов может ухудшить общее самочувствие, вызвать усталость и снижение настроения. Вместо жестких диет рекомендуется снизить калорийность рациона, сохранив баланс белков, жиров и углеводов, увеличить потребление клетчатки и воды, передает 360.ru.