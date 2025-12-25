Ричмонд
25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На электронных торгах здание в Барановичах подорожало почти в 2800 раз. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

На электронных торгах в Брестской области, организованных комитетом государственного имущества облисполкома, здание в Барановичах площадью 700 кв.м подорожало почти в 2800 раз — с 1 базовой величины (1 БВ — Br42) до Br116,7 тыс. За объект боролись 14 участников.

Торги стали рекордными в 2025 году как по числу участников, так и по росту стоимости относительно начальной цены. -0-