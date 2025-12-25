На электронных торгах здание в Барановичах подорожало почти в 2800 раз

На электронных торгах в Брестской области, организованных комитетом государственного имущества облисполкома, здание в Барановичах площадью 700 кв.м подорожало почти в 2800 раз — с 1 базовой величины (1 БВ — Br42) до Br116,7 тыс. За объект боролись 14 участников.