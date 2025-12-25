Адвокат назвал условие отсрочки выселения Долиной из квартиры Лурье

Хаминский сообщил, что после вынесения решения рассмотревший дело суд вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда по заявлениям лиц, участвовавших в деле, исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств. По его словам, Долина сможет подать такое заявление уже после вынесения судебного акта Московским городским судом. Она должна будет обосновать, почему не имеет возможность исполнить решение немедленно, и привести соответствующие доказательства.
«Основанием для изменения способа и порядка исполнения решения являются неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, свидетельствующие о невозможности или крайней затруднительности исполнения должником-гражданином решения суда», — пояснил юрист в разговоре с Lenta.Ru.
Он добавил, что у Долиной было время начать вывозить вещи из квартиры с учетом того, что Верховный суд принял окончательное решение о принадлежности квартиры 16 декабря. Однако с учетом конкретных обстоятельств суд может пойти ей навстречу и отсрочить выселение на некоторый разумный срок, заключил юрист.
В этот же день Мосгорсуд удовлетворил требования Лурье и постановил выселить Долину из пятикомнатной квартиры в районе Хамовники, передает RT. Впоследствии артистка покинула квартиру в Хамовниках.
Ранее адвокат Лурье сообщила, что Долина попросила ее разрешить пожить еще несколько месяцев в квартире в Хамовниках. Уточнялось, что певица попросила больше времени, так как не успевает собрать вещи, передает НСН. При этом адвокат Лурье рассказала, что ее клиентка не планирует разрешать артистке жить в ней после решения суда о выселении.
Верховный суд (ВС) РФ 16 декабря признал право собственности спорной квартиры певицы за Полиной Лурье, сообщает 360.ru. Отмечалось, что инстанция также решила отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры Долиной.