Адвокат назвал условие отсрочки выселения Долиной из квартиры Лурье

Ранее адвокат Лурье сообщила, что Долина попросила ее разрешить пожить еще несколько месяцев в квартире в Хамовниках. Уточнялось, что певица попросила больше времени, так как не успевает собрать вещи, передает НСН. При этом адвокат Лурье рассказала, что ее клиентка не планирует разрешать артистке жить в ней после решения суда о выселении.