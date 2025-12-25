«Совсем не по-человечески»: адвокат Лурье высказалась о выселении Долиной

Российская эстрадная певица Лариса Долина должна съехать из квартиры в Хамовниках уже 25 декабря и передать ключи от жилья Полине Лурье, которая является его официальной владелицей. Если она не сделает этого в срок, начнут работать судебные приставы. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.
— Юридически и по-человечески ключи должны передать сегодня, потому что прошло много времени. Как минимум, с решением Верховного суда позиция была понятна, если право собственности признано за Лурье, должно быть освобождение квартиры. Я думаю, что все тихо закончится, не хочется привлекать приставов. Это совсем как-то не по-человечески, — отметила юрист.
Она отметила, что с юридической точки зрения ее подзащитная может въехать в квартиру, не дожидаясь, пока ее покинет певица, но Лурье не будет так поступать, поскольку она, по словам, Свириденко, является порядочным человеком и хочет «по-человечески закрыть эту историю в этом году», передает Starhit.ru.
25 декабря Московский городской суд постановил выселить Ларису Долину из квартиры, которую у нее приобрела Полина Лурье. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста в сфере недвижимости и члена экспертного совета при Государственной думе Дмитрия Кваши, должна ли артистка немедленно покинуть квартиру.