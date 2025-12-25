В Германии нашли новую национальную беду: на борьбу с одиночеством направят полмиллиарда

В Германии призвали создать общенациональный фонд для борьбы с одиночеством. С соответствующим предложением выступил глава ассоциации городов и коммун ФРГ Андре Бергхеггер, его слова приводит издание Berliner Morgenpost.
«Необходима сильная программа федерального правительства и земель по борьбе с одиночеством. С помощью фонда против одиночества можно создать эффективные структуры поддержки», — отметил он.
Представитель ассоциации предупредил о «десятилетии одиночества», которое надвигается на Германию. Такая национальная беда требует более масштабных инвестиций в социальную инфраструктуру — на обеспечение нового фонда предлагается направить 500 миллионов евро.
При этом финансирование может осуществляться за счет средств Евросоюза или федерального бюджета. Деньги пойдут на создание учреждений, создающих условия для общения людей.
Ранее KP.RU сообщал, что одиночество несет угрозу для здоровья людей по всему миру. Как заявили в комиссии по социальным связям ВОЗ, эта социальная проблема не имеет границ и имеет глобальные масштабы.