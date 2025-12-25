Финансист объяснил, кому следует гасить ипотеку досрочно

— Если у вас ипотека под 7−9% годовых (или льготная программа), то гасить ее досрочно — финансовая ошибка. Ставки по вкладам в начале 2026 года все еще будут в районе 13−15% годовых. Пока ставка по депозиту выше ставки по кредиту, банк фактически доплачивает человеку за то, что он не гасит долг, — считает специалист.