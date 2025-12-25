Финансист объяснил, кому следует гасить ипотеку досрочно

Тем, у кого сохранилась низкая ставка по ипотеке (7−9%), не следует вкладывать сбережения в ее погашения. Выгоднее будет хранить деньги на вкладе, таким мнением с «Газетой.Ru» поделился эксперт по финансам Дмитрий Трепольский.
— Если у вас ипотека под 7−9% годовых (или льготная программа), то гасить ее досрочно — финансовая ошибка. Ставки по вкладам в начале 2026 года все еще будут в районе 13−15% годовых. Пока ставка по депозиту выше ставки по кредиту, банк фактически доплачивает человеку за то, что он не гасит долг, — считает специалист.
Финансист уточнил, что если потребитель взял рыночную ипотеку под 20% годовых, то выгоднее ее гасить досрочно — доходность депозитов будет падать и не перекроет переплату по кредиту.
Тем временем вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что более 912 тыс. ипотечных кредитов выдано в России в 2025 году. По льготным программам — 562 тыс. кредитов. Самой востребованной по итогам года стала семейная ипотека, передал RT.