Карл III в рождественском обращении заявил о разладе в Британии

Карл III заявил, что на фоне трудностей следует дорожить такими ценностями, как сострадание и примирение.

Источник: Аргументы и факты

Король Великобритании Карл III заявил в рождественском обращении к нации о разладе внутри страны и за пределами государства.

По словам Карла III, то, как сплотилось общество во времена Второй мировой войны, а также мужество и самопожертвование военных несут в себе вечное послание для современников.

«Когда мы слышим о разладе как внутри страны, так и за рубежом, это те ценности, которые мы никогда не должны упускать из виду», — приводит РИА Новости слова короля.

Он добавил, что на фоне трудностей следует дорожить такими ценностями, как сострадание и примирение.

Ранее Владимир Зеленский выступил с рождественским обращением. Как сообщалось, жители Украины сильно удивились из-за его слов.

