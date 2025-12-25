Карл III в рождественском обращении заявил о разладе в Британии

Король Великобритании Карл III заявил в рождественском обращении к нации о разладе внутри страны и за пределами государства.
По словам Карла III, то, как сплотилось общество во времена Второй мировой войны, а также мужество и самопожертвование военных несут в себе вечное послание для современников.
«Когда мы слышим о разладе как внутри страны, так и за рубежом, это те ценности, которые мы никогда не должны упускать из виду», — приводит РИА Новости слова короля.
Он добавил, что на фоне трудностей следует дорожить такими ценностями, как сострадание и примирение.
Ранее Владимир Зеленский выступил с рождественским обращением. Как сообщалось, жители Украины сильно удивились из-за его слов.