Amazon подарила клиенту десятки SSD, которые отправила по ошибке

19 октября стало известно, что житель Японии обманул службы доставки еды и на протяжении двух лет питался бесплатно. Мужчина заказывал еду с бесконтактной доставкой, а затем заявлял, что не получил заказ, в результате чего ему возвращали деньги. Чтобы компания не раскрыла его обман, он создал 124 аккаунта на сервисе доставки под вымышленными именами, использовал разные сим-карты для входа, а затем быстро удалял аккаунты. Сумма еды, которую он заказал бесплатно, превысила два миллиона рублей.