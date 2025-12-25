Сергей Безруков потребовал полмиллиона рублей за продажу масок с его лицом

Актёр Сергей Безруков подал в суд на предпринимательницу Кристину Соболевскую. Он хочет получить от неё полмиллиона рублей за то, что она использовала его изображение на масках, которые продаются онлайн. Об этом сообщает РИА Новости.
Безруков требует 250 тысяч рублей за то, что его личные данные использовали без разрешения. Ещё 250 тысяч он хочет за то, что его изображение использовали незаконно. Актёр также просит суд запретить ответчице распространять его личные данные в интернете.
После суда представитель Безрукова сказал журналистам, что актёр требует компенсацию по двум причинам: нарушение прав на личные данные и незаконное использование его изображения. Ответчица предложила снизить сумму компенсации или платить актёру деньги каждый раз, когда она продаёт маски.
Ранее KP.RU сообщил, что Безруков подал в суд на Соболевскую после появления на маркетплейсах масок с его лицом.