Уютный человек: интервью с актером Евгением Стебловым

— Это правда, мне было дико смешно. Я с трудом «держал серьез». Жил себе обычным человеком, а тут вдруг меня стали узнавать на улице, в транспорте. Были и курьезные случаи. Пошел я как-то обедать в «Прагу», а со мной за столиком сидит незнакомый человек и как-то странно мне улыбается, как будто намекает на что-то. Мне очень смешно, но я стараюсь сдерживаться. А человек мне говорит: «Ничего, ничего, не смущайтесь». Оказалось, что он психиатр, который решил, что я его бывший пациент и стесняюсь это, так сказать, проявить. Ну я ему объяснил, что он ошибся. Хотя по сути, может, и не ошибся (улыбается). Потому что, когда я впервые увидел себя на экране, еще в пробах, у меня было полное ощущение, что я вижу сумасшедшего человека. Я даже как-то огорчился немножко.