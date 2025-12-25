Художники выразили недовольство новым ИИ-редактором изображений в X

Социальная сеть X* внедрила встроенный ИИ-редактор изображений на базе модели Grok, сообщает DTF.
Функция доступна бесплатно и позволяет пользователям редактировать изображения прямо в ленте, нажав на значок и введя текстовый запрос. Нейросеть может изменять отдельные элементы снимка или полностью перерабатывать его стиль, а результат публикуется в комментариях к оригинальному посту.
Нововведение вызвало критику со стороны художников и дизайнеров. Представители креативного сообщества отметили, что такая механика позволяет обрабатывать изображения без согласия авторов, что открывает путь к несанкционированному использованию их работ. В ответ некоторые авторы начали удалять публикации и переходить на альтернативные платформы, включая Bluesky.
Часть пользователей также предложила внедрить в X опцию запрета редактирования изображений, чтобы авторы могли контролировать использование своего контента.
Ранее Маск добавил в нейросеть Grok образ аниме-девушки с режимом 18+.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.