Художники выразили недовольство новым ИИ-редактором изображений в X

Нововведение вызвало критику со стороны художников и дизайнеров. Представители креативного сообщества отметили, что такая механика позволяет обрабатывать изображения без согласия авторов, что открывает путь к несанкционированному использованию их работ. В ответ некоторые авторы начали удалять публикации и переходить на альтернативные платформы, включая Bluesky.