Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Травматолог рассказал, как падать на льду, чтобы избежать серьезных повреждений

Травматолог Гаджимурадов: при падении на льду прижимайте руки к телу.

Источник: Комсомольская правда

Гололед — одна из основных причин травматизма в зимний период. Падения часто оборачиваются серьезными травмами. Как уменьшить последствия, рассказал «РИАМО» врач травматолог-ортопед Абдула Гаджимурадов.

— При потере равновесия приседайте — так можно снизить высоту падения. Падать надо на бок, а не на спину, и не выставляйте руки в сторону падения, а держите их согнутыми и прижатыми к телу, — сказал доктор.

Медик напомним, что зимняя обувь должна быть с нескользящей, рельефной подошвой, на низком устойчивом каблуке и с жесткой фиксацией пятки и голеностопа — это поможет снизить риски падения.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, как управлять автомобилем при гололедице. Водителям рекомендуют постепенно снижать скорость, так как, если резко нажать на педаль тормоза, автомобиль может уйти в занос. Это происходит из-за блокировки колёс и минимального сцепления с дорожным покрытием.