Травматолог рассказал, как падать на льду, чтобы избежать серьезных повреждений

Гололед — одна из основных причин травматизма в зимний период. Падения часто оборачиваются серьезными травмами. Как уменьшить последствия, рассказал «РИАМО» врач травматолог-ортопед Абдула Гаджимурадов.
— При потере равновесия приседайте — так можно снизить высоту падения. Падать надо на бок, а не на спину, и не выставляйте руки в сторону падения, а держите их согнутыми и прижатыми к телу, — сказал доктор.
Медик напомним, что зимняя обувь должна быть с нескользящей, рельефной подошвой, на низком устойчивом каблуке и с жесткой фиксацией пятки и голеностопа — это поможет снизить риски падения.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, как управлять автомобилем при гололедице. Водителям рекомендуют постепенно снижать скорость, так как, если резко нажать на педаль тормоза, автомобиль может уйти в занос. Это происходит из-за блокировки колёс и минимального сцепления с дорожным покрытием.