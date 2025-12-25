Подарок, который будет говорить о себе всю жизнь

Нам нередко кажется, что многое можно найти и прочитать в интернете. Мы уже привыкли хранить нужную информацию в электронном виде, и устройство, вмещающее в себе большое количество информации, текстов, изображений, сведений, может показаться прекрасным решением. Но есть у нас и другой опыт. Думаю, каждый успел уже не раз побывать в ситуации, когда доступа к интернету по самым разным причинам не было. И речь шла не о нескольких минутах, а о более длительном периоде времени. И вся наша уверенность, что с интернетом все под рукой, оказывалась такой зыбкой и ненадежной. Где-то что-то отключено, сломано, недоступно — и нет у нас возможности быстро, по клику, найти и прочитать нужное.