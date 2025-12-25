Подарок, который будет говорить о себе всю жизнь

Напомню, хорошая книга всегда будет нужным подарком.
Нам нередко кажется, что многое можно найти и прочитать в интернете. Мы уже привыкли хранить нужную информацию в электронном виде, и устройство, вмещающее в себе большое количество информации, текстов, изображений, сведений, может показаться прекрасным решением. Но есть у нас и другой опыт. Думаю, каждый успел уже не раз побывать в ситуации, когда доступа к интернету по самым разным причинам не было. И речь шла не о нескольких минутах, а о более длительном периоде времени. И вся наша уверенность, что с интернетом все под рукой, оказывалась такой зыбкой и ненадежной. Где-то что-то отключено, сломано, недоступно — и нет у нас возможности быстро, по клику, найти и прочитать нужное.
Не редко говорят, что в гаджете у них сохранена «целая библиотека». Но снова представим: что-то сломалось и не подлежит восстановлению — и все, что хранится в памяти устройства, исчезло. Или электричество отключено, либо человек находится где-то далеко, где его нет — и нет доступа к электронным книгам. Да и смартфон может разрядится — и все, у человека нет ни информации, ни библиотеки.
Традиционная бумажная книга, находясь на нашей полке, реальна и осязаема. Она своим видом говорит о своем содержании. Прочитанная однажды, ее слово мы слышим годами. Она уже живет в нас, не зависимо от каких-либо внешних условий. Ее можно еще не один раз взять почитать дома, оживить в себе те теплые чувства, которые были у нас при первом прочтении, а что-то осознать по-новому. Читать ее можно даже при отключении электричества.
Сейчас, разумеется, я не стараюсь отговорить кого-то пользоваться возможностями, которые дают современные технологии. У них свои плюсы. Они дополняют, но не заменяют печатную книгу.
Если вы дарите кому-то книгу, это реальный, осязаемый подарок, который будет у адресата долго, а может будет хранить всю свою жизнь, и каждый раз будет говорить о дарителе. Бумажная книга может храниться долго, подаренная ребенку, через десятилетия она будет читаться уже его детьми, а потом и внуками. Она не исчезнет, а наоборот обогатится своими историями, ее первый обладатель будет рассказывать, как она ему досталась и сколь полезного из нее узнал.
Раньше книги дарили в школе за успехи в учебе, на день рождения и еще на какие-то праздники, вручали в качестве приза за участие в школьных конкурсах, творческих мероприятиях. Через десятилетия человек показывал ее своим друзьям и делился воспоминаниями о своей школьной жизни и об одноклассниках.
Книги дарили родные, друзья, и она напоминает о дружбе и том хорошем времени молодости, или дружной обстановке в коллективе.
Я вспоминаю архимандрита Венедикта, наместника Свято-Введенской Оптиной пустыни. Он мне рассказал историю, как в далеких 60-х годах прошлого века он поступил в Московскую духовную семинарию. Семья его была верующая, в храм ходили, но Евангелие и духовных книг у них дома не было, их тогда не издавали. И вот на заводе, где он работал после школы, рабочий по имени Петр Иванович, узнал, что молодой стажер Владимир, такое было гражданское имя отца Венедикта, интересуется вопросами веры, подарил ему Евангелие. После его прочтения, он загорелся желанием поступить в семинарию и стать священником. Подаренное ему тогда Евангелие он хранил всю свою жизнь, вспоминал всегда Петра Ивановича и рассказывал эту историю, как книга изменила его жизненный путь.
Книг в наши дни выходит много. На любой вкус. Разумеется, дарить нужно только хорошие книги, которые не повредят человеку, не будут сбивать его с верного пути и подталкивать к чему-то сомнительному.
Книга может быть подарком как для одного человека, так и для всей семьи. Есть немало изданий, которые хорошо подходят для семейного чтения. В начале января у взрослых и детей будет несколько дней вне работы и учебы, которые можно будет провести с близкими. Если часть этого времени будет отдана семейному чтению вслух, обсуждению прочитанного, можно только порадоваться за семью.
Красочное, большого формата, с хорошими, подходящими для детей иллюстрациями, с удобным для чтения шрифтом издание порадует и ребенка, и его родных взрослых, которые будут читать книгу ему, если он еще маленький, или вместе с ним, если он уже овладел навыком чтения, но пока еще ему трудновато читать сразу много. Разумеется, в любой книге, тем более для детей, самое главное — содержание. Но и оформление, особенно в детской, играет важную роль: не будем забывать об особенностях развития мышления в разном возрасте.
В последние годы выпущен целый ряд оригинальных, интересных изданий для детей и подростков. Есть книги по истории России, жития святых, краеведению, русские народные сказки. Основной текст сопровождается не только иллюстрациями, но и интерактивными элементами. Раскрываются карты, в конвертах находятся дополнительные материалы, позволяющие лучше понять описываемое в книге. Подчеркну: все это замечательно, когда информативно, уместно, хорошо продумано, сделано со вкусом. Подобные книги будет полезно полистать каждому человеку, даже взрослому, тем более ребятам. А когда школьник листает такое издание, даже просто из желания рассмотреть, что там найдется, взгляд зацепится за что-то интересное — и юный человек будет читать.
Всегда актуальны как подарки издания классики. Они важны и нужны в самом разном виде: и как красивые подарочные книги, и как качественные издания в твердом переплете хотя бы с небольшим количеством справочных материалов, и как небольшие бюджетные книжки в мягком переплете. Первые приятно читать неторопливо дома, любоваться оформлением, раздумывать, что хотелось бы прочитать следующим. Вторые универсальны и никогда не будут лишними ни для первого знакомства с произведением, ни для повторного чтения просто для себя, ни для работы или учебы. Третьи удобно брать с собой почитать в дорогу. Более объемные издания нести неудобно, тяжеловато, необходимость делать в них пометы, даже карандашом, особенно если это не самое простое издание, не порадует, а легкие бюджетные издания для этого идеально подходят.
Отдельно скажу несколько слов о житиях святых. Ребенку полезно знать чье имя он носит, кто является покровителем его родителей, брата и сестры, бабушки и дедушки. В честь кого нарекли его друга. Имя, которое человек получает при крещении принадлежит святому, и у крещаемого при наречении устанавливается духовная связь. Он, естественно, должен знать жизнь и подвиги, с кем он связан духовными узами. Ведь тот святой, чье имя он получил, предстательствует за него перед Богом. И в это новогодне-рождественское время полезно всей семьей, родители и дети, почитать жития святых, которые являются покровителями членов семьи.
Если мы выбираем подарок для кого-то, вероятно, мы с ним хотя бы в какой-то мере знакомы, поэтому имеем представление о его вкусах, интересах. Разумеется, если речь о наших родных или друзьях, хочется надеяться, что мы знаем их гораздо лучше. Сейчас небольшие тиражи. Случается, что и искренне увлеченный чем-то человек, пропускает новинку из этой области: маленький тираж быстро разошелся. Переиздают не всегда. И мы можем постараться купить в подарок какую-то не очень часто встречающуюся в продаже книгу из области интересов адресата подарка.
Это только некоторые примеры важности книги. Вне всяких сомнений, вариантов хороших книжных подарков можно придумать, предложить гораздо больше. Важно не забывать: хорошая книга всегда будет учить добру, и ее голос, голос добра, всегда будет звучать в сердце человека.