Полиция Нью-Йорка объявила награду за голову Гринча: сколько стоит рождественский воришка

Полиция Нью-Йорка объявила, что заплатит 10 тыс. долларов тому, кто поможет поймать Гринча. Согласно опубликованному полицией объявлению, Гринча подозревают в том, что он планировал испортить празднование Рождества в городе.
«Награда до $10 тыс. предлагается за информацию о краже Рождества. В среду, 24 декабря 2025 года, незадолго до полуночи Гринч был замечен на видео, ворующим игрушки и подарки из-под рождественских елок хороших маленьких мальчиков и девочек по всему Нью-Йорку», — говорится в публикации Нью-Йоркской полиции в соцсети X.
Объявление сопроводили стилизованным под классические снимки преступников фотороботом и текстовым описанием внешности рождественского вора. Само собой, объявление шуточное, но можно представить, сколько пострадает людей в костюмах Гринча ради этих 10 тыс. долларов.
Гринч — это герой из детской книги, которая называется «Как Гринч украл Рождество». Её написал Доктор Сьюз в 1957 году. Гринч — это зелёное существо, похожее на человека, которое не любит Рождество и хочет его испортить. Но в Америке его часто показывают как весёлого и забавного персонажа на празднике.
