Полиция Нью-Йорка объявила награду за голову Гринча: сколько стоит рождественский воришка

Гринч — это герой из детской книги, которая называется «Как Гринч украл Рождество». Её написал Доктор Сьюз в 1957 году. Гринч — это зелёное существо, похожее на человека, которое не любит Рождество и хочет его испортить. Но в Америке его часто показывают как весёлого и забавного персонажа на празднике.