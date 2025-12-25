Терапевт Чернышова: носовое кровотечение может указывать на гонконгский грипп

Гонконгский грипп отличается от обычной простуды тем, что способен вызывать тяжелые осложнения. О нетипичных симптомах этого штамма рассказала изданию aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
— Боль в глазах — это характерный для этого гриппа симптом. Кровь из носа тоже вероятна, поскольку слизистая оболочка носа повреждается, истончается. Потеря слуха на одно ухо также может быть связана с осложнением после гриппа, — отметила медик.
Доктор подчеркнула, что обратиться за медицинской помощью следует в первые часы после появления признаков заболевания. При этом, не следует заниматься самолечением и принимать лекарства по собственному усмотрению.
Телеканал «Царьград» ранее сообщил, что гонконгский грипп А (H3N2) быстро распространяется, поражая 30 стран. Симптоматика гонконгского гриппа включает в себя такие проявления, как высокая температура, интоксикации организма, мышечные боли, сухой кашель и общая слабость.