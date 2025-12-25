Гастроэнтеролог перечислил продукты, сочетание которых вредит желудку

За праздничным столом хочется попробовать все и сразу. Однако, есть продукты, сочетание которых может обернуться серьезными проблемами с ЖКТ. Об этом рассказал в беседе с «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
— Одним из самых тяжелых вариантов считается комбинация жирного мяса с молочными продуктами. Свинина или утка в паре с сыром, сливочными соусами или сметаной значительно замедляют пищеварение и повышают нагрузку на поджелудочную железу, — предупредил эксперт.
По словам доктора, вредит здоровью и смесь алкоголя с газированными напитками. А алкоголь вместе с жирной рыбой или салом может спровоцировать желчную колику.
Ранее Life.ru сообщил, что пагубное влияние на печень оказывает и сочетание моркови с белым вином. Кроме того, не рекомендуется употреблять пиво с белым вином. Эти напитки очень токсичны не только для печени, но и для почек и желудка.