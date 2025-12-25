Ричмонд
Назван средний возраст рождения первого ребенка в России

Средний возраст рождения первого ребёнка у женщин в России достиг примерно 31 года.

Средний возраст рождения первого ребёнка у женщин в России достиг примерно 31 года. Об этом в беседе с ТАСС заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил, что, хотя в некоторых европейских странах этот показатель составляет 32−34 года, для России данная тенденция не может быть утешительной, и необходимо опираться на собственные демографические задачи.

Академик подчеркнул, что государство и регионы прилагают значительные усилия для увеличения числа многодетных семей. Среди субъектов РФ лидерами по рождаемости являются Республика Дагестан, Республика Ингушетия и город Москва.

Ранее академик РАН, экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что в России нет никакого гонконгского гриппа.

