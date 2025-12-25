Названа причина смерти артистки Веры Алентовой

Алентова скончалась из-за отрыва тромба.
Народная артистка России Вера Алентова умерла вследствие отрыва тромба. Об этом сообщил источник «Известий», знакомый с результатами медицинского обследования актрисы.
«У Алентовой была тромбоэмболия», — уточнил собеседник «Известий». По сведениям издания, предварительные выводы врачей не подтвердили ранее обсуждавшуюся версию об инфаркте миокарда.
Вера Алентова умерла на 84-м году жизни. Она прославилась благодаря главной роли в фильме «Москва слезам не верит», получившем премию «Оскар».
Церемония прощания с народной артисткой России состоится в понедельник, 29 декабря в Московском драматическом театре имени Пушкина. Там актриса прослужила 60 лет.