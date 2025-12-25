Бывшего замгубернатора Ростовской области объявили в розыск

В результате действий фигуранта предприятие было привлечено к административной ответственности, а причинённый ущерб превысил 200 тысяч рублей. В настоящее время обвиняемый объявлен в розыск, и следствие рассматривает вопрос об избрании ему заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Параллельно ведётся работа по установлению его местонахождения, выявлению соучастников и всех обстоятельств совершённых преступлений.