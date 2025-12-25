Бывшего замгубернатора Ростовской области объявили в розыск

Бывшему заместителю губернатора Ростовской области, который ранее занимал должность директора государственного унитарного предприятия, предъявлено заочное обвинение в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции.
Согласно сообщению Telegram-канала регионального следственного управления СК России, в период руководства предприятием он одновременно осуществлял фактический контроль над конкурирующей коммерческой организацией на рынке дорожного строительства и ремонта. Это позволило заключить антиконкурентное соглашение, в рамках которого обе компании координировали участие в закупках с целью поддержания цен и получения государственных контрактов по максимально высокой стоимости.
В результате действий фигуранта предприятие было привлечено к административной ответственности, а причинённый ущерб превысил 200 тысяч рублей. В настоящее время обвиняемый объявлен в розыск, и следствие рассматривает вопрос об избрании ему заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Параллельно ведётся работа по установлению его местонахождения, выявлению соучастников и всех обстоятельств совершённых преступлений.
Ранее сообщалось, что у бывшего замгубернатора Ростовской области конфисковали имущество, включая 36 объектов недвижимости.
