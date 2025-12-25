Белгородский губернатор исполнит мечты троих детей с «Елки желаний»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнит мечты трех детей, он подарит электрогитару, книги и каркасный бассейн ребятам из Старого Оскола и Луганской Народной Республики.
«Книги, каркасный бассейн и электрогитара», — рассказал Гладков во время мероприятия, отвечая на вопрос о желаниях детей.
Он отметил, что книги точно найдутся и будут доставлены, а вот с музыкальным инструментом и бассейном могут возникнуть сложности с наличием в магазинах Белгорода. Губернатор добавил, что сразу после окончания Государственного совета отправится по магазинам, чтобы успеть купить подарки до отправки поезда.
«Подошел, снял три открытки с детскими мечтами. Одно желание — Дарьи из Луганской Народной Республики, а еще двое ребят — Максим и Кира — из Старого Оскола. Только вчера оттуда приехал. Старый Оскол меня не отпускает. И это хорошо. Очень хочется, чтобы новогодние мечты ребят обязательно сбылись!» — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.