В 19 регионах России введен запрет на использование фейерверков в новогодние праздники

Минимум в 19 российских регионах введён официальный запрет на использование пиротехнических изделий, включая фейерверки, в период новогодних праздников.
Согласно публикации газеты «Известия» от 25 декабря, под ограничения попали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, Республика Крым, Севастополь, а также ряд приграничных и внутренних областей: Курская, Белгородская, Брянская, Калужская, Тверская, Ростовская, Волгоградская, Липецкая, Костромская и Пензенская. Запрет также распространяется на Республику Калмыкия, Красноярский край, Республику Северная Осетия — Алания и два города в Чувашии.
В то же время в материале уточняется, что некоторые городские округа Подмосковья также ограничили запуск пиротехники, однако в регионе для этого организованы специальные оборудованные площадки. При этом жителям всех перечисленных субъектов разрешено использовать в праздники более безопасные атрибуты, такие как хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны.
