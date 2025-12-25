В 19 регионах России введен запрет на использование фейерверков в новогодние праздники

В то же время в материале уточняется, что некоторые городские округа Подмосковья также ограничили запуск пиротехники, однако в регионе для этого организованы специальные оборудованные площадки. При этом жителям всех перечисленных субъектов разрешено использовать в праздники более безопасные атрибуты, такие как хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны.