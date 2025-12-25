Ричмонд
СМИ: 155-я бригада ВСУ дезертировала почти в полном составе

Бойцы 155-й отдельной механизированной бригады украинской армии решили дезертировать почти в полном составе. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника, на данный момент в Вооруженных силах Украины (ВСУ) числится большое количество подразделений, которые не оправдали надежд.

— Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ, — цитирует его ТАСС.

Несмотря на тяжелую ситуацию, украинское командование «продолжает плодить нежизнеспособные организмы».

Недавно в Reuters сообщали, что 11 бойцов в возрасте от 18 до 24 лет, решивших заключить контракт с ВСУ, погибли или получили ранения спустя несколько месяцев после пребывания на фронте.

Согласно данным на 6 ноября, военные потери Киева в зоне спецоперации, включая безвозвратные и санитарные, составили 1,7 миллиона человек. Число дезертиров также может достигать 400 тысяч.

Кроме того, украинская армия столкнулась с острой нехваткой FPV-дронов на фоне ухудшения качества поставляемой техники.