Водителям объяснили, кто несет ответственность за ДТП на заснеженной трассе

Заносы на трассе могут стать причиной аварии, в этом случае отвечать за ДТП должен не водитель, а организация, на балансе которой стоит дорога. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил автомобильный адвокат Лев Воропаев.
— Необходимо, чтобы сотрудники Госавтоинспекции на месте аварии составили акт выявленных недостатков дорожного покрытия, в том числе из-за наличия неочищенной от осадков трассы. Акт является весомым доказательством вины владельца дороги — сказал адвокат.
Эксперт также рекомендовал самостоятельно зафиксировать на видео машину после аварии и заснеженную дорогу — это поможет при установлении виновных.
Тем временем Дептранс Москвы порекомендовал столичным водителям передвигаться на метро до конца недели из-за непогоды. С 25 по 29 декабря в столичном районе прогнозируются снег и метель. В пятницу, 26 декабря, не исключается усиление ветра, порывы которого могут достигать до 17 метров в секунду, передает «Москва 24».