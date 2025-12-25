Медики допустили космонавта Андрея Федяева к полету на Crew Dragon

Ранее сообщалось, что Олег Артемьев был заменён в миссии Crew Dragon после перехода на новую работу. В феврале Роскосмос уточнял, что летом следующего года на корабле Союз МС 29 к МКС отправится американский астронавт Анил Менон Самойленко, а полёт в составе Crew 12 должен был выполнить Артемьев.