Медики допустили космонавта Андрея Федяева к полету на Crew Dragon

Российский космонавт Андрей Федяев успешно прошёл медицинскую комиссию и получил допуск к участию в экспедиции на Международную космическую станцию. Его полёт запланирован на американском корабле Crew Dragon, о чём сообщили в Telegram-канале Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.
Как уточняется, заседание главной медкомиссии прошло на территории ЦПК. Специалисты оценили готовность Федяева, который входит в экипаж USCV SpaceX Crew 12, к длительной работе на орбите. В комиссию вошли представители ЦПК, Института медико-биологических проблем РАН, ФМБА России, Министерства обороны и Министерства здравоохранения.
По итоговому решению комиссия признала, что Федяев полностью соответствует требованиям для предстоящего полёта. Старт Crew Dragon намечен не ранее середины февраля 2026 года. Также врачи подтвердили, что космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников может продолжать подготовку в составе экипажа.
Ранее сообщалось, что Олег Артемьев был заменён в миссии Crew Dragon после перехода на новую работу. В феврале Роскосмос уточнял, что летом следующего года на корабле Союз МС 29 к МКС отправится американский астронавт Анил Менон Самойленко, а полёт в составе Crew 12 должен был выполнить Артемьев.