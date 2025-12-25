Школьников и детсадовцев Серова переводят на дистант из-за коммунального ЧП

Занятия проведут в удаленном формате.
В Серове (Свердловская область) учеников нескольких школ и воспитанников детских садов переводят на дистанционный формат обучения из-за аварии на котельной № 1. О введении экстренных мер сообщил глава городского округа Василий Сизиков.
«В пятницу, 26 декабря, на дистант переведут учащихся основной и начальной школы № 14, а также начальные классы школы № 20. Дома останутся и воспитанники детских садов № 1, 6, 18, 94, 23, 8, 11 и 24», — указал мэр в своем telegram-канале.
URA.RU уже писало, что инцидент привел к резкому снижению температуры в жилых домах и социальных объектах города. Из-за проблем с отоплением пришлось экстренно эвакуировать пациентов из одного из отделений городской больницы. Коммунальщики продолжают сварочные и наладочные работы в круглосуточном режиме. Прокуратура следит за действиями ответственных лиц и служб. В Серове ввели режим повышенной готовности.