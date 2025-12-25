Школьников и детсадовцев Серова переводят на дистант из-за коммунального ЧП

URA.RU уже писало, что инцидент привел к резкому снижению температуры в жилых домах и социальных объектах города. Из-за проблем с отоплением пришлось экстренно эвакуировать пациентов из одного из отделений городской больницы. Коммунальщики продолжают сварочные и наладочные работы в круглосуточном режиме. Прокуратура следит за действиями ответственных лиц и служб. В Серове ввели режим повышенной готовности.