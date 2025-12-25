В Волгограде закрыли аэропорт

Срочная новость.
В авиагавани Волгограда введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Указанные меры вводятся в целях повышения безопасности авиационных полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
