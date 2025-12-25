Безруков требует взыскать компенсацию за продажу масок с его лицом

Сергей Безруков обратился в суд с требованием взыскать с предпринимательницы из Белгорода Кристины Соболевской полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Иск связан с незаконной продажей карнавальных и тканевых масок с изображением лица актёра.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, Безруков также просит суд запретить ответчице распространять его персональные данные в интернете. Сумма иска разделена на две части: 250 тысяч рублей — за несогласованную обработку и размещение персональных данных в общедоступных источниках, и ещё 250 тысяч — за незаконное использование фотографии.
В своём отзыве на иск предпринимательница признаёт нарушение, но просит суд либо существенно снизить размер компенсации, либо заменить её выплатой роялти от продаж масок с изображением Безрукова, которые до сих пор представлены на российских маркетплейсах.
