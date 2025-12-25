Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безруков требует взыскать компенсацию за продажу масок с его лицом

Сергей Безруков обратился в суд с требованием взыскать с предпринимательницы из Белгорода Кристины Соболевской полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Сергей Безруков обратился в суд с требованием взыскать с предпринимательницы из Белгорода Кристины Соболевской полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Иск связан с незаконной продажей карнавальных и тканевых масок с изображением лица актёра.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, Безруков также просит суд запретить ответчице распространять его персональные данные в интернете. Сумма иска разделена на две части: 250 тысяч рублей — за несогласованную обработку и размещение персональных данных в общедоступных источниках, и ещё 250 тысяч — за незаконное использование фотографии.

В своём отзыве на иск предпринимательница признаёт нарушение, но просит суд либо существенно снизить размер компенсации, либо заменить её выплатой роялти от продаж масок с изображением Безрукова, которые до сих пор представлены на российских маркетплейсах.

Ранее Петросян рассказал об отношении к маскам с изображением его лица.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.