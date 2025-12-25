В метро во всех городах России хотят внедрить оплату по биометрии

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пассажиры в России к 2030 году должны получить возможность прохода по биометрии в метро во всех городах страны, выяснило РИА Новости, изучив актуализированную стратегию в области цифровой трансформации транспорта до 2030 года.
Ранее в четверг правительство РФ утвердило актуализированную стратегию в области цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года.
«Результаты проекта… возможность прохода на объекты транспортной инфраструктуры с использованием биометрии во всех метрополитенах», — говорится в приложении к документу.
Там указывается также, что к 2026 году количество объектов транспортной инфраструктуры в РФ, на которых применяется биометрия, должно составить 70 штук, а к 2030 году — увеличиться в 10 раз, до 700 единиц.
На сегодняшний день в России функционирует 7 метрополитенов: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани, Самаре и Екатеринбурге.