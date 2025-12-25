Жителя Харьковской области задержали по подозрению в передаче данных СБУ

В Харьковской области заведено дело по статье «Шпионаж» в отношении местного жителя, сообщает пресс-служба Управления внутренних дел военно-гражданской администрации региона.
В сообщении сказано, что подозреваемый после сотрудничества с военно-гражданской администрации Харьковской области начал передавать сведения о лояльных Российской Федерации жителях Волчанска спецслужбам Украины.
«Управлением внутренних дел ВГА Харьковской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины Петра Ивановича Гончаренко, 1965 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного статьёй 276 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В ВГА отметили, что фигурант сотрудничал с администрацией в рамках выдачи гуманитарных грузов в городе Волчанске, но после «пошёл на контакт» с СБУ. В частности, он злоупотребил доверием своих соседей.
«Подозреваемый, злоупотребив доверием соседей и знакомых, целенаправленно собирал и передавал сотрудникам украинской спецслужбы персональные данные других жителей, которые в той или иной форме поддержали приход российских войск и восстановление порядка. Переданная информация ставила под угрозу жизнь и безопасность гражданского населения», — рассказали в ВГА.
Статья 276 УК РФ («Шпионаж») предусматривает тюремное заключение на срок до 20 лет.
Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ по Ростовской области при поддержке центрального аппарата ФСБ задержали жителя Мелитополя (Запорожская область), подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.