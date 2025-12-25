Ричмонд
SOCIS: Более половины украинцев общаются дома на русском языке

Порядка 45 процентов граждан Украины используют русский язык для общения в домашней обстановке. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром социальных исследований SOCIS.

Специалисты в период с 12 по 18 декабря опросили более двух тысяч респондентов, статистическая погрешность составила около 2,6 процента.

Согласно результатам, 34,7 процента местных общаются дома на русском и украинском языках, еще около 11,3 процента используют только русский.

53,6 процента респондентов в качестве основного языка выбрали украинский. Другой язык выбрали 0,5 процента жителей.

Тем временем в Одессе, по словам местных, родителей могут оштрафовать, если их дети в школе не хотят говорить на украинском языке на переменах. В учебных заведениях действует соответствующий приказ.

Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев раскритиковал решение Верховной рады исключить русский язык из числа защищаемых в рамках Европейской хартии.

Еще в октябре глава государства Владимир Зеленский утверждал, что готов рассмотреть возможность предоставления официального статуса русскому языку и отмены закона, запрещающего УПЦ.