В России запретили новогодние фейерверки: под ограничения попали 19 регионов

В список вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Крым и Севастополь. Также салюты запрещены в Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тверской, Ростовской, Волгоградской, Липецкой и Пензенской областях, в Калмыкии, Северной Осетии, Красноярском крае и Чувашии. В этих регионах действуют и ограничения на продажу пиротехнической продукции.