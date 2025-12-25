В России запретили новогодние фейерверки: под ограничения попали 19 регионов

В 19 регионах России ввели официальный запрет на использование фейерверков в период новогодних праздников. Об этом сообщает издание «Известия».
В список вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Крым и Севастополь. Также салюты запрещены в Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тверской, Ростовской, Волгоградской, Липецкой и Пензенской областях, в Калмыкии, Северной Осетии, Красноярском крае и Чувашии. В этих регионах действуют и ограничения на продажу пиротехнической продукции.
Жителям разрешено использовать только безопасные виды праздничной атрибутики — хлопушки, бенгальские огни и «холодные фонтаны». В Псковской области, напротив, сделали исключение. Там жители смогут запускать фейерверки несколько часов в новогоднюю ночь. В других субъектах власти лишь рекомендуют отказаться от пиротехники, но строгих запретов не вводят.
Пиротехническая ассоциация «Рапид-Фейерверк» призвала те регионы, которые ещё не определились с мерами, создать специальные площадки для безопасных запусков салютов.
«Это эффективный способ сделать празднование безопасным и организованным, перенести запуски из дворов и балконов на специально подготовленные территории, снизить риск пожаров, травм и уменьшить нагрузку на службы экстренного реагирования», — отметили в ассоциации.
Ранее в Госдуме предложили ввести повсеместный запрет на продажу пиротехники. Депутат Евгений Марченко объяснил свою позицию тем, что в новогодние праздники салюты многим портят отдых.