Москалькова призвала включить независимые органы в судебный процесс

«Уполномоченный по правам человека имеет право обратиться с ходатайством о пересмотре только вступившего в законную силу решения суда. Может быть, на будущее, конечно, важно было бы вот этот элемент независимого органа включить в процесс для повышения гарантий прав человека», — сказала она.