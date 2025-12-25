Ричмонд
Москалькова призвала включить независимые органы в судебный процесс

Москалькова считает необходимым включить в судебный процесс независимые органы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что в судебный процесс для повышения гарантий прав человека необходимо включить независимые органы.

Москалькова в интервью радио «Комсомольская правда» отметила, что в настоящее время судьи, принимая решение единолично, могут назначить человеку довольно суровое наказание.

«Уполномоченный по правам человека имеет право обратиться с ходатайством о пересмотре только вступившего в законную силу решения суда. Может быть, на будущее, конечно, важно было бы вот этот элемент независимого органа включить в процесс для повышения гарантий прав человека», — сказала она.

По словам федерального омбудсмена, нередко обвинительные заключения фактически повторяются в приговорах суда, людям могут отказывать в предоставлении оправдательных доказательств и в удовлетворении их ходатайств об осуществлении независимой экспертизы.

Уполномоченный уточнила, что присяжные выносят гораздо большее количество оправдательных приговоров, однако сейчас очень сложно привлечь людей к этой работе.

Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
