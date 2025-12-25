Москалькова призвала включить независимые органы в судебный процесс

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что в судебный процесс для повышения гарантий прав человека необходимо включить независимые органы.
Москалькова в интервью радио «Комсомольская правда» отметила, что в настоящее время судьи, принимая решение единолично, могут назначить человеку довольно суровое наказание.
«Уполномоченный по правам человека имеет право обратиться с ходатайством о пересмотре только вступившего в законную силу решения суда. Может быть, на будущее, конечно, важно было бы вот этот элемент независимого органа включить в процесс для повышения гарантий прав человека», — сказала она.
По словам федерального омбудсмена, нередко обвинительные заключения фактически повторяются в приговорах суда, людям могут отказывать в предоставлении оправдательных доказательств и в удовлетворении их ходатайств об осуществлении независимой экспертизы.
Уполномоченный уточнила, что присяжные выносят гораздо большее количество оправдательных приговоров, однако сейчас очень сложно привлечь людей к этой работе.