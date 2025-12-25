За год врачи в Москве нашли в пациентах гелевый шар, сосиску, нож и батарейку

«Топ-10 предметов, которые московские врачи нашли в пациентах в этом году: сосиска, семечка, рыбная кость, нож, батарейка, гелевый шар, монета, арахис, иголка и 38 магнитов единовременно», — рассказали в ведомстве.
Ранее в Ленинградской области уролог из Всеволожска удалил из мочевого пузыря пациента камень размером с куриное яйцо. Из-за огромных габаритов его нельзя было раздробить или извлечь через прокол. Врачи провели полостную операцию, сделав минимальный разрез, чтобы не повредить орган. Подготовка к вмешательству заняла четыре дня. Операция прошла успешно.
