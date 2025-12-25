Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пригожин одинаково пожалел Долину и Лурье

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему по-человечески жаль обе стороны процесса Ларису Долину и Полину Лурье. Ситуация вокруг квартиры в Хамовниках получилась грустной, а дальнейшее во многом зависит от того, смогут ли стороны договориться, считает Пригожин.

Пригожин призвал Долину и Лурье искать компромисс.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему по-человечески жаль обе стороны процесса Ларису Долину и Полину Лурье. Ситуация вокруг квартиры в Хамовниках получилась грустной, а дальнейшее во многом зависит от того, смогут ли стороны договориться, считает Пригожин.

«Это уже чисто человеческий фактор, вопрос компромисса. Если Долина договорится с Лурье, тогда сможет получить время на сборы. То есть все зависит от Лурье — захочет она так поступать или нет. У нее же тоже ведь ребенок. Да, ситуация грустная. Жалко и одну, и вторую», — сказал Пригожин РИА Новости.

Мосгорсуд постановил, что Долина должна освободить квартиру в Хамовниках, которую у нее приобрела Полина Лурье. Также суд снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы. По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, певица должна покинуть жилье добровольно в разумный срок, иначе этим займутся судебные приставы.

Пригожин добавил, что Лурье, по его мнению, не хотела такого внимания, но стала известной из-за резонансного разбирательства, а на вторичном рынке жилья люди после этой скандальной истории стали осторожнее. Верховный суд 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры, купленной за 112 миллионов рублей у Долиной, ставшей жертвой мошенников.

Ранее Пригожин активно поддерживал Ларису Долину, которая после скандала с продажей квартиры столкнулась с волной отмен концертов. Он сравнил положение артистки с судьбой Христа, писал «Царьград».