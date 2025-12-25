Пригожин одинаково пожалел Долину и Лурье

Пригожин призвал Долину и Лурье искать компромисс.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему по-человечески жаль обе стороны процесса Ларису Долину и Полину Лурье. Ситуация вокруг квартиры в Хамовниках получилась грустной, а дальнейшее во многом зависит от того, смогут ли стороны договориться, считает Пригожин.
«Это уже чисто человеческий фактор, вопрос компромисса. Если Долина договорится с Лурье, тогда сможет получить время на сборы. То есть все зависит от Лурье — захочет она так поступать или нет. У нее же тоже ведь ребенок. Да, ситуация грустная. Жалко и одну, и вторую», — сказал Пригожин РИА Новости.
Мосгорсуд постановил, что Долина должна освободить квартиру в Хамовниках, которую у нее приобрела Полина Лурье. Также суд снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы. По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, певица должна покинуть жилье добровольно в разумный срок, иначе этим займутся судебные приставы.
Пригожин добавил, что Лурье, по его мнению, не хотела такого внимания, но стала известной из-за резонансного разбирательства, а на вторичном рынке жилья люди после этой скандальной истории стали осторожнее. Верховный суд 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры, купленной за 112 миллионов рублей у Долиной, ставшей жертвой мошенников.
Ранее Пригожин активно поддерживал Ларису Долину, которая после скандала с продажей квартиры столкнулась с волной отмен концертов. Он сравнил положение артистки с судьбой Христа, писал «Царьград».