«Защитники Отечества» откроют муниципальные филиалы в ДНР и ЛНР

Цивилева: «Защитники Отечества» откроют муниципальные филиалы в ДНР и ЛНР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Муниципальные филиалы фонда «Защитники Отечества» откроются в Донецкой и Луганской Народных Республиках, заявила статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.

«Донецкая и Луганская Народные Республики — точно такая же ситуация, потому что и протяженность, и безопасность перемещения, они тоже очень важны. Мы хотим все-таки быть ближе к нашим ветеранам, поэтому, чтобы меньше приходилось людям переезжать, подвергаться риску, мы приняли решение, что в этих субъектах мы также откроем дополнительные филиалы», — сказала Цивилева на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности фонда «Защитники Отечества» в 2025 году, отвечая на вопрос РИА Новости о том, где откроются следующие муниципальные филиалы фонда.

По ее словам, многие ветераны приходят решать возникшие вопросы лично, потому что прямой контакт более информативен, и в будущем такая практика работы в «одно окно» должна распространиться повсеместно.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Реутове открылся первый муниципальный отдел фонда. Такие отделы призваны повысить доступность и качество персонального сопровождения ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества», а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Основная цель фонда — адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.

