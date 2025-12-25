«Защитники Отечества» откроют муниципальные филиалы в ДНР и ЛНР

«Донецкая и Луганская Народные Республики — точно такая же ситуация, потому что и протяженность, и безопасность перемещения, они тоже очень важны. Мы хотим все-таки быть ближе к нашим ветеранам, поэтому, чтобы меньше приходилось людям переезжать, подвергаться риску, мы приняли решение, что в этих субъектах мы также откроем дополнительные филиалы», — сказала Цивилева на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности фонда «Защитники Отечества» в 2025 году, отвечая на вопрос РИА Новости о том, где откроются следующие муниципальные филиалы фонда.